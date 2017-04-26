عامل يقضم إصبع كفيله الذي أمسكه في أحد شوارع البحرين

المصدر: المنامة – إرم نيوز

قضت المحكمة الجنائية في البحرين بسجن آسيوي 5 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لإدانته بقضم إصبع كفيله.

وفي التفاصيل، قال المجني عليه إنه بعد تقدمه بأوراق استقدام عامل على كفالته وإنهائه جميع الإجراءات ودفع الرسوم الخاصة بذلك، اشترى تذكرة سفر لهذا العامل وحضر إلى البحرين، لكن وبعد قضائه عدة أيام في العمل، تفاجأ بهروبه إلى جهة غير معلومة، فتقدم ببلاغ هروب إلى مركز الشرطة وبدأ في البحث عنه، حتى عثر عليه بالفعل في أحد الشوارع، فركض مسرعا خلفه حتى تمكن من الإمساك به، لكن العامل قاومه وحاول الإفلات منه وأثناء ذلك قضم إصبع كفيله ليجبره على تركه.

وتسببت عضة العامل للمجني عليه بقطع الفص العلوي لإصبعه السبابة، وفق تقرير الطب الشرعي، ما دفع النيابة العامة لتوجيه تهمة الاعتداء الذي أفضى إلى عاهة مستديمة للعامل.