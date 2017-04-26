كويتي يقر بالتخطيط لاستهداف رتل عسكري أمريكي وحسينية

المصدر: الكويت – إرم نيوز

أقر كويتي اعتقل في الفيليبين وسلم إلى الكويت بالتخطيط لاستهداف رتل عسكري أمريكي وحسينية في الدولة الخليجية لصالح تنظيم “داعش“، بحسب ما نقلت اليوم الأربعاء وسيلة إعلام محلية.

وقال حسين الظفيري، للنيابة العامة في الكويت، إنه كان يعمل مع ثلاثة آخرين، هم شقيقه وابن شقيقه ومدرس كيمياء سوري، على تنفيذ تعليمات تأتيهم من شخص خليجي في مدينة الرقة السورية.

واعترف ظفيري بحسب صحيفة “الرأي”الكويتية، بأنهم “جهزوا الخطط وأن انتحاريين من خارج الكويت هم من كانوا سينفذونها، وكانت تستهدف رتلًا عسكريًا أميركيًا، إضافة إلى حسينية”.

وخطط هؤلاء أيضًا لتفجير كنائس في الكويت، إلا أن “الفكرة لم تتبلور إلى اتخاذ قرار نهائي”.

وكانت السلطات الفيليبينية أعلنت في آذار/مارس الماضي، إحباط عملية إرهابية محتملة بعد أن اعتقلت الظفيري وزوجته السورية في أحد أحياء مانيلا، بناء على معلومات تلقتها من السلطات الكويتية.

وذكرت الصحيفة، أن المرأة كانت “زوجة أحد قادة التنظيم الكبار الذي قتل في الرقة“.

وسلمت السلطات الفيلبينية نظيرتها الكويتية الظفيري في نيسان/أبريل الحالي، قبل أن يأمر النائب العام بتوقيف أربعة مواطنين آخرين بينهم أفراد عائلته بالتهمة نفسها المنسوبة له وهي الانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وأصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا بالسجن بحق عدد من الأشخاص دينوا بالانتماء إلى التنظيم المتشدد أو بتمويله أو بالقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

وفي حزيران/يونيو 2015، فجر عضو في التنظيم سعودي الجنسية نفسه في مسجد شيعي في الكويت ما أدى إلى مقتل 26 شخصًا.