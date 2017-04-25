أحكام بسجن 36 متشددًا وإسقاط جنسياتهم في البحرين‎

المصدر: المنامة – إرم نيوز

أعلن مصدر قضائي أن محكمة في البحرين أصدرت الثلاثاء أحكامًا بسجن 36 شيعيًا أدينوا بتشكيل مجموعة “إرهابية” لمهاجمة الشرطة، وجردتهم من جنسياتهم.

وقال المصدر إن 3 من المدانين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما سجن الآخرون مددًا تتراوح بين 3 و 10 سنوات.

وقال المصدر إن 3 من المدانين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما سجن الآخرون مددًا تتراوح بين 3 و 10 سنوات.

وأضاف أن السلطات وجهت إليهم اتهامات عدًة بينها “تشكيل مجموعة غير شرعية هدفها تعريض الدستور والقوانين للخطر، واستخدام الإرهاب وسيلةً” كما اتهموا بـ”حيازة متفجرات بدون ترخيص”.

وتابع المصدر القضائي أن المتهمين اعترفوا بالمشاركة في أعمال الشغب والتخريب.