العبادي يدين القصف التركي على سنجار ويكشف تفاصيل جديدة بشأن المختطفين القطريين

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أدان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، اليوم الثلاثاء، القصف الجوي التركي على الأراضي العراقية في منطقة سنجار غرب نينوى، والذي تسبب بوقوع ضحايا عراقيين.

واعتبر العبادي هذا القصف “انتهاكًا خطيرًا” للسيادة العراقية يتنافى مع أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وحذر العبادي، في كلمته الأسبوعية، تركيا من تكرار هذا التجاوز غير المبرر والذي قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية تؤثر على جهود العراق والمجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب.

وبشأن المختطفين العرب قال العبادي إنه لم يكن موافقًا على منح تأشيرات دخولٍ للصيادين القطريين الذي اختطفوا في العراق وتم إطلاق سراحهم مؤخرًا.

وأكد أن الأموال التي جاء بها الوفد القطري إلى بغداد لم تذهب إلى الخاطفين.

واعتبر أن إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجاميع مسلحة “غير مقبول”، مضيفًا “أن عدد المختطفين السعوديين اثنين، إلى جانب 24 قطريًا، وباكستاني أطلق سراحه في وقت سابق.

وتابع العبادي: ” استغربنا من وجود حقائب محمّلة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد وتم التحفظ عليها، وبما أنها دخلت دون موافقة ستخرج ضمن السياقات القانونية ولن تذهب للخاطفين”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الجمعة الماضية إطلاق سراح الصيادين القطريين الذين ينتسبون للعائلة المالكة في قطر واختطفوا في العراق منذ أكثر من عام.