قناة العربية: استشهاد جندي إماراتي خلال مطاردة بحرية لقارب إيراني

قال مصدر إماراتي، اليوم الثلاثاء، إن أحد جنود بلاده استشهد خلال مطاردة بحرية لقارب إيراني داخل المياه الإقليمية الإماراتية، وفق ما ذكرت “العربية”.
ولم تذكر القناة تفاصيل أكثر بشأن الواقعة، فيما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن “القوات المسلحة تعلن استشهاد عبدالله محمد الحمادي خلال قيامه بمهمة داخل الدولة”.
وبث موقع “الشارقة 24” صورا لجموع من المصلين على جثمان الجندي الراحل في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة.
وأشار الموقع إلى أن الراحل دفن في مدينة خورفكان.
خلال وصول جثمان #شهيد_الوطن الرقيب #عبدالله_محمد_الحمادي إلى #جامع_عمر_بن_الخطاب بمدينة #خورفكان، حيث أقيمت #صلاة_الجنازة عليه قبل قليل. pic.twitter.com/vkO3kUv7b8
— الشارقة24 (@sharjah24) April 25, 2017
والد الشهيد #عبدالله_محمد_الحمادي يؤم المصلين في #صلاة_الجنازة على روح #فقيد_الوطن وذلك بـ #جامع_عمر_بن_الخطاب بمدينة #خورفكان. pic.twitter.com/MKQtVLucUV
— الشارقة24 (@sharjah24) April 25, 2017