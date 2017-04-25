قناة العربية: استشهاد جندي إماراتي خلال مطاردة بحرية لقارب إيراني

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

قال مصدر إماراتي، اليوم الثلاثاء، إن أحد جنود بلاده استشهد خلال مطاردة بحرية لقارب إيراني داخل المياه الإقليمية الإماراتية، وفق ما ذكرت “العربية”.

ولم تذكر القناة تفاصيل أكثر بشأن الواقعة، فيما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن “القوات المسلحة تعلن استشهاد عبدالله محمد الحمادي خلال قيامه بمهمة داخل الدولة”.

وبث موقع “الشارقة 24” صورا لجموع من المصلين على جثمان الجندي الراحل في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة.

وأشار الموقع إلى أن الراحل دفن في مدينة خورفكان.