انقطاع الكهرباء في دبي مول (فيديو وصور)

قال الحساب الرسمي لـ المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر إن التيار الكهربائي في دبي مول عاد إلى العمل بعد إصلاح العطل الذي استمر نحو ساعتين، وأدى إلى ظلام داخل المركز التجاري الكبير.

ولم يسبق لدبي مول وهو أحد أهم مراكز التسوق في العالم أن شهد حادثا مماثلا من افتتاحه في نوفمبر 2008.

وكان المكتب الإعلامي قد أعلن في وقت سابق أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح الخلل وإعادة الأمور لوضعها الطبيعي خلال دقائق للحفاظ على راحة رواد مركز دبي مول بعد انقطاع التيار الكهربائي، مساء اليوم الإثنين.

وتداول ناشطون ومتسوقون داخل المول الشهير بدبي صورًا ومقاطع فيديو للمركز وهو في حالة ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في حين بدت حركة الزبائن طبيعية ولم يتوقف رواد المركز التجاري عن السير في أروقة المول الكبير.

A power failure has been reported in #DubaiMall, Patrons were advised to remain calm even as authorities rushed to restore power#UAE pic.twitter.com/WxMT3pTwc7

