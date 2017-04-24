بمليون دولار.. شاهد أثمن وأندر أحواض الاستحمام بالعالم في منازل فخمة بدبي

المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

كشف مجمع فلل “22 قيراط” الواقع في نخلة جميرا بمدينة دبي، عن مجموعة من أثمن وأندر أحواض الاستحمام في العالم، أشرف على تصميمها فريق من شركة “بالدي هوج جيويلز” بفلورنسا.

وتقول إدارة المجمع إن هذا المنتج مخصص لتلك الفئة التي تتذوق الترف والفخامة وتبحث عن الرفاهية في العطلات، حيث سيكون حوض استحمام قيمته نحو مليون دولار مشبعاً لرغباتهم تلك، وسيقدم لهم “تجربة تفوق الخيال”.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صوراً لنماذج من أحواض الاستحمام تلك، التي قالت إنها مصنوعة من قطع كريستالية فريدة منحوتة من بلورات صخرية نادرة تم جلبها من غابات الأمازون البرازيلية.

وقال لوكا بالدي المدير التنفيذي للشركة إن “أحواض الاستحمام تقدم تجربة تتجاوز الواقع، تتيح التخلص من الضغوطات والتوترات التي تشهدها الحياة اليومية ليصل إلى أقصى مستويات المتعة”.

وأضاف: “وسيكون سكان مجمع فلل 22 قيراط الوحيدين في العالم الذين ستتوفر لهم تلك التجربة كأول من يستخدم أحواض الاستحمام تلك في العالم، بعد افتتاح المجمع قريباً في دبي”.

وأوضح بالدي أن العمل على تلك الأحواض الفاخرة تطلب عملاً مضنياً، حيث تم نقل القطع الصخرية الثمينة، التي يزيد وزنها على 10 آلاف كيلوجراما من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، قبل أن يتم تقطيعها ونحتها في عملية فنية تطلبت مئات الساعات.

وأشار إلى أن أحواض السباحة تتميز بنعومة داخلية وسلاسة وانسيابية ليس لها مثيل، وذلك بفضل عملية التصميم التي وصفها بـ “الإبداعية”، موضحاً أن ذلك ينسجم مع تصميم مجمع الفلل الذي يأتي على طراز البحر الأبيض المتوسط، حيث تأتي كل فيلا مع 7 غرف نوم واسعة وشاطئ خاص وحدائق ممتدة على أفق دبي.

يذكر أن تكلفة الفيلا الواحدة في مجمع “22 قيراط” تتراوح ما بين 10.8 مليون دولار إلى 24.5 مليون دولار، وتؤكد الشركة أنه على الرغم من الأسعار المرتفعة التي تم تحديدها للوحدات إلا أنه تم حجز وبيع نحو 30% من الفلل حتى الآن.