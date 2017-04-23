محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بصحة قرار رفع أسعار البنزين

المصدر: وكالات

قال مصدران، إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت اليوم الأحد، بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر أيلول الماضي.

وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي لوكالة رويترز للأنباء، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.

كانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس آب الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80% من أول سبتمبر أيلول في خطوة وُصفت بأنها “غير شعبية” من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر أيلول الماضي بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.