ميركل تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر الجاري

المصدر: برلين- إرم نيوز

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القيام بجولة في منطقة الخليج العربي نهاية الشهر الجاري، حيث يرافقها في الجولة فريق اقتصادي.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الجمعة في برلين، أن المحطة الأولى في جولة ميركل ستكون السعودية في 30 نيسان/أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن نايف وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي الأول من أيار/مايو المقبل تتوجه ميركل إلى الإمارات، حيث تجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت ديمر أن الزيارة تأتي أيضا في إطار الإعداد لقمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورغ الألمانية في تموز/يوليو المقبل.