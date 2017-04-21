الإفراج عن قطريين مختطفين في العراق بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة

المصدر: وكالات

قال مصدر في الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إن الوزارة تسلمت 26 قطريا اختطفوا قبل أكثر من عام في منطقة صحراوية جنوبي البلاد، وذلك بعد الإفراج عنهم من قبل الخاطفين الذين لم تتضح بعد هوياتهم.

وأوضح المصدر أن “المختطفين القطريين باتوا الآن في عهدة وزارة الداخلية بعد الإفراج عنهم من قبل الخاطفين”.

وأضاف أن “المختطفين الذين كانوا في رحلة صيد، عدد منهم من الأسرة الحاكمة في قطر، جرى تسليمهم إلى الداخلية العراقية”، دون توضيح ملابسات التسليم.

وأشار المصدر، إلى أن “جهودا كبيرة بذلها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أفضت إلى الافراج عن المختطفين من قبل الجهة الخاطفة التي لم يتضح هويتها لغاية الآن”.

وقال إن “الأعرجي بذل جهوداً استثنائية لضمان سلامة المختطفين، وحرص على عدم ربط القضية بالمال أو بالسياسة”، منوها إلى أن “السلطات العراقية ستسلم بدورها المختطفين المفرج عنهم إلى السلطات القطرية لنقلهم إلى بلدهم”.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.