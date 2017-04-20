أصول 10 بنوك إماراتية تقفز إلى 1.75 تريليون درهم خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

قفز إجمالي أصول 10 بنوك إماراتية إلى 1.75 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام 2017 بنمو نسبته 9.3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2016 الذي وصلت فيه الأصول إلى نحو 1.6 تريليون درهم .

وأظهر تحليل لوكالة أنباء الإمارات أن النمو في أصول البنوك تلك، التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى اليوم، جاء بدعم من الزيادة المسجلة في قيمة الودائع التي استقطبتها خلال الربع الأول من العام الجاري وبلغت 1.11 تريليون درهم بنمو نسبته 4.4% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق .

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن البنوك الإماراتية لا تزال تسجل نسب نمو جيدة رغم حالة التباطؤ التي يشهدها القطاع على مستوى العالم مشيرين إلى أن الأرباح التي تم الإعلان عنها حتى الآن تعكس هذه الحقيقة وتؤكد في الوقت نفسه الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مقارنة مع بقية بنوك المنطقة .

ووفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي الصادرة في فبراير/شباط الماضي فإن نسبة الملاءة المالية للقطاع المصرفي في الدولة تصل إلى 19%، وهو ما يفوق متطلبات بازل 3 التي بدأ المصرف تطبيقها جزئيا اعتبارا من العام الجاري.

و في خطوة تعكس تواصل نمو أعمال القطاع المصرفي المحلي فقد استمرت البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية في نشاطها الإقراضي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري وقدمت نحو 23 مليار درهم ما رفع من إجمالي رصيد قروضها إلى 1.03 تريليون درهم بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة مع ذات الربع من العام 2016.

و تصدر بنك “أبوظبي الوطني” الناتج عن صفقة الاندماج مع بنك الخليج الأول المركز الأول من حيث قيمة الموجوات التي بلغت 682.4 مليار درهم تلاه بنك “الإمارات دبي الوطني” بإجمالي موجودات وصلت إلى 452 مليار درهم وبذلك فقد استحوذ البنكان على 64.8% من إجمالي أصول البنوك الـ 10 التي أعلنت عن بياناتها المالية .

وجاء بنك دبي الإسلامي بالمركز الثالث من حيث قيمة الموجودات التي وصلت 187 مليار درهم مقارنة مع البنوك التي شملها التحليل ثم بنك المشرق بنحو 120.7 مليار درهم وبنك الاتحاد الوطني 104.6 مليار درهم .