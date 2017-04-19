أبرز حوادث مقاتلات التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزم (فيديوغرافيك)

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

لقي 12 عسكرياً سعودياً، أمس الثلاثاء، مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية سعودية، تابعة للتحالف العربي، في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وأعلن التحالف العربي، في بيان نشرته وكالة “واس” السعودية الرسمية، أن طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك)، تابعة للقوات المسلحة السعودية، سقطت أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث مقتل أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية.

وفيما أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن سبب الحادث خطأ في برمجة الدفاع الجوي، التابع للتحالف قام بإسقاطها، أعلن التحالف العربي، أنه “يجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث”.

وهذه هي ثاني طائرة تابعة للتحالف العربي المشاركة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين، التي تتحطم خلال العام الجاري، بعد تحطم طائرة أردنية، لكنها الحادثة الأكبر منذ انطلاق العاصفة من حيث الخسائر البشرية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وتقود السعودية التحالف العربي وتشارك بـ100 مقاتلة حربية، تليها الإمارات بـ30 طائرة.

وفيما يلي، الحوادث التي تعرضت لها الطائرات الحربية التابعة للتحالف العربي، منذ انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015، حسب الأحدث منها :

ـ18 إبريل/نيسان 2017 : أعلنت قيادة التحالف العربي مقتل 12 عسكرياً سعودياً في تحطم طائرة عمودية بمأرب، شرقي اليمن.

ـ 24 فبراير/شباط 2017 : أعلنت قيادة التحالف العربي سقوط طائرة أردنية من طراز إف – 16 في نجران، جنوبي المملكة، ونجاة قائدها.

ـ 25 يوليو/تموز 2016 : أعلنت قيادة التحالف العربي مقتل طيارين سعوديين إثر سقوط مروحيتهما “الأباتشي” في مأرب اليمنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ـ 13 يونيو/حزيران 2016 : أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية سقوط مروحية عسكرية، ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي باليمن، وذكرت أن الحادث أسفر عن مقتل طاقم المروحية المكون من الطيار ومساعده، في عدن، جنوبي اليمن.

ـ 12 يونيو /حزيران 2016 : أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية سقوط مروحية، ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي، في المياه الدولية، لكن وسائل إعلام حوثية قالت حينها، إن الحادث وقع قبالة سواحل مدينة المخا، جنوب غربي اليمن.

ـ 14 مارس/آذار 2016 : أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، تحطم مقاتلة حربية من نوع” ميراج” في الأراضي اليمنية، ومصرع طيارين اثنين من قواتها الجوية، من دون الإشارة لموقع الحادث، لكن مصادر محلية أكدت أنه في مدينة” البريقة” بمدينة عدن، جنوبي اليمن.

ـ 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 : أعلنت قيادة التحالف العربي سقوط طائرة من نوع إف 16 في منطقة جازان إثر خلل فني ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف.

ـ 22 أغسطس/آب 2015 : أعلن قيادة التحالف العربي مقتل طيارين سعوديين عندما تحطمت مروحية كانا يستقلانها بالقرب من الحدود مع اليمن.

ـ 12 مايو/أيار 2015: أعلن التحالف العربي سقوط مقاتلة إف-16 التابعة لسلاح الجو المغربي بسبب خلل فني ومقتل الطيار المغربي.