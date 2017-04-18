فريق بحث نمساوي إلى سلطنة عمان في مهمة فضائية

المصدر: فيينا – إرم نيوز

تعتزم النمسا إرسال فريق باحثين إلى سلطنة عمان لاكتساب معارف جديدة تفيد في بعثات استكشافية للمريخ.

وأعلن منتدى الفضاء النمساوي الثلاثاء، أنه من المقرر إطلاق مشروع “تناظر رواد فضاء” مطلع شباط/فبراير 2018 ، في إحدى المناطق الصحراوية بمحافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان، على مدار أربعة أسابيع لاختبار كيفية التغلب بأفضل الطرق على العوائق والمخاطر المحتملة لمثل هذه البعثات.

وقال مدير مشروع محاكاة المريخ جيرنوت جرمور إن “الأرض التي ستجرى عليها التجارب، توفر تنوعا كبيرا من المسطحات الرملية والصخرية ومنحدرات حادة مختلفة”.

ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ التجارب، 15 باحثا ميدانيا بالتعاون مع فرق علمية دولية، ويمكن تقديم مقترحات خاصة بهذه التجارب للمنتدى حتى الـ 30 من حزيران/يونيو المقبل.

ويتكون منتدى الفضاء النمساوي، من شبكة تضم خبراء في علوم الفضاء وأفرادا مهتمين بالفضاء، وتتعاون هذه الشبكة مع مؤسسات بحثية وأوساط سياسية وصناعية.

ونظم المنتدى من قبل 11 بعثة بحثية، في مناطق توجد بها ظروف مشابهة للمريخ، من بينها المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا ومناطق جليدية.