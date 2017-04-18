سلطنة عمان ترفع الإنفاق الدفاعي وتخفض النفقات الاستثمارية

المصدر: مسقط – إرم نيوز

أظهرت بيانات حكومية أن سلطنة عمان زادت إنفاقها الدفاعي بنحو 3.4% خلال العام الحالي فيما قلصت نفقاتها الاستثمارية بحوالي 24.7% بسبب هبوط الدخل النفطي.

وبلغت النفقات الدفاعية الفعلية حوالي 2.961 مليار ريال أي ما يعادل 7.69 مليار دولار في الشهور الـ 11 الأولى من عام 2017، مقابل نحو 2.865 مليار ريال أي ما يعادل 7.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد التقرير الشهري للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بأن النفقات الدفاعية استحوذت على حوالي 42% من إجمالي الإنفاق البالغ 7.05 مليار ريال أي ما يعادل 17.6 مليار دولار وهو من أعلى نسب المخصصات الدفاعية في العالم.

وبين التقرير أن الزيادة في النفقات الدفاعية كانت على حساب الإنفاق الاستثماري الذي هوى بحوالي 24.6% إلى 2.118 مليار ريال أي ما يعادل 5.5 مليار دولار في أول 11 شهرًا من العام الحالي، من 2.813 مليار ريال أي ما يعادل7.31 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن خفض النفقات الرأسمالية كان بسبب الهبوط الحاد في إيرادات النفط التي تراجعت بنسبة 38.4%، إلى 3.092 مليار ريال أي ما يعادل 8.03 مليار دولار من حوالي 5.021 مليار ريال أي ما يعادل 13.05 مليار دولار، في الفترة نفسها وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ودفع انخفاض الإيرادات النفطية بالحكومة إلى خفض النفقات العامة بنحو 2.2% إلى 7.05 مليار ريال أي ما يعادل 17.6 مليار دولار من 7.2 مليار ريال أي ما يعادل 18.72 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن عجز الميزانية الفعلي في تلك الفترة ارتفع بنسبة 21.4% إلى حوالي 4.937 مليار ريال أي ما يعادل 12.83 مليار دولار مقابل 4.066 مليار ريال أي ما يعادل 10.57 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن بند “مصروفات فعلية قيد التسوية انخفض إلى 1.5 مليار ريال أي ما يعادل 3.9 مليار دولار من 1.1 مليار ريال أي ما يعادل 2.86 مليار دولار.