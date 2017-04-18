طيران الإمارات: تراجع حركة السفر من أمريكا إلى إيران وشبه القارة الهندية

المصدر: دبي - إرم نيوز

قال المدير التجاري لطيران الإمارات تييري أنتينوري، إن حركة السفر من الولايات المتحدة إلى إيران وشبه القارة الهندية، شهدت بعض التراجع منذ فرض قيود على السفر والأجهزة الإلكترونية، في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة بدأت العمل بإجراءات أمنية جديدة من 25 آذار/مارس، يحظر بموجبها حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول، في كبائن الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى أراضيها، من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وجاءت الخطوة بعد شهر تقريبا من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بفرض حظر مدته 90 يوما على السفر إلى الولايات المتحدة، لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.