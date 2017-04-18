الخليج يرفع استثماراته في سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 219.2 مليار دولار

المصدر: وكالات – إرم نيوز

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.4%، في شباط/فبراير الماضي، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 219.2 مليار دولار حتى نهاية شباط/ فبرايرالماضي، مقابل 218.4 مليار دولار، حتى نهاية كانون الثاني/ يناير السابق عليه.

وجاءت السعودية، كأكبر الدول العربية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بحصة بلغت قيمتها 113.8 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي، بنسبة زيادة 1.3% مقارنة مع 112.3 مليار دولار في كانون الثاني/ ينايرالسابق عليه.

وبحسب البيانات، حلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 59.9 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ61.6 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير السابق عليه.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 29.8 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 13.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.4 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 651 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي بـ1115.1 مليار دولار، تلتها الصين بـ1059.7 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بشكل مفصل، في آذار/مارس 2016، بعد أن أبقت عليها سرًا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.