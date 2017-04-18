الكويت توقف التعاقد مع القضاة الأجانب

المصدر: الكويت - إرم نيوز

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، المستشار يوسف المطاوعة، أن بلاده أوقفت التعاقد بشكل دائم مع القضاة غير الكويتيين وذلك تنفيذًا لبرنامج “تكويت القضاء”.

وكشف المطاوعة عن أن “نسبة القضاة الكويتيين بلغت حالياً 65%، فيما يجرى العمل على زيادتها في السنوات المقبلة تنفيذًا للتكويت الشامل”.

وبدأ برنامج “توطين” القضاء الكويتي قبل حوالي ثلاث سنوات من خلال عدم تجديد عقود الإعارة المنتهية لقضاة المحكمة الكلية من مصر وعدم توقيع عقود إعارة جديدة لسد من انتهت عقودهم.

وترافق ذلك مع فتح باب القبول للكويتيين للالتحاق بوظيفة وكيل نيابة.

وكانت التقديرات في حينه تشير إلى إمكانية زيادة نسبة الكويتيين في الجهاز القضائي خلال سنتين لتصل إلى 75%، لكن لم يتم تحقيق تلك النسبة، وهو ما عبر عنه المطاوعة بقرار الإبقاء على نظام الإعارة في هذه الفترة.