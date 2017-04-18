الكويت.. تحديد موعد إعادة الجنسيات المسحوبة

المصدر: الكويت – إرم نيوز

أعلنت مصادر وزارية في الكويت، أن مجلس الوزراء يعمل على قدم وساق لإعادة الجنسيات المسحوبة من بعض الشخصيات لأسباب سياسية في موعد أقصاه شهر رمضان، وفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا المكلفة بإعادة الجنسيات، الأسبوع الماضي، عن استقبالها طلبات التظلم، ولمدة أسبوعين بشرط أن يكون مرسوم السحب صدر ما بين الـ 26 من فبراير/شباط 1991 وحتى الـ 3 من أبريل/نيسان 2017.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار نحو 30 عائلة سحبت جنسياتها لأسباب سياسية.

وكان وزير العدل الكويتي، فالح العزب، قال إن “الحكومة ستوافق على تعديل قانون الجنسية، ولكن بما لا يمس السيادة المطلقة لها، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية”، مضيفاً أن “التعاون بين السلطتين قد وصل إلى مرحلة متقدمة فيما يخص هذا القانون المهم، إذ إن وجهات النظر بين النواب والوزراء قد تقاربت أخيراً واستطاع الطرفان الوصول إلى حل وسط”.

ووافق أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، مطلع مارس/آذار، على العفو العام، عمن سحبت جنسياتهم في السنوات الأخيرة، بسبب اشتراكهم في الحراك الكويتي المعارض الداعي لتعديل قانون الانتخابات، وتمكين حكومة منتخبة في البلاد، وتوسيع صلاحيات البرلمان، مع عودة الإعلامي الكويتي المبعد عن البلاد، سعد العجمي، بشرط أن يتعاون البرلمانيون المعارضون مع الحكومة الكويتية في تمرير حزمة من القوانين، أهمها قوانين الإصلاح الاقتصادي، وعدة تعديلات قانونية أخرى.

ومن أبرز الشخصيات التي قد تستعيد الجنسية الكويتية بسبب القرار، أمين مجلس الأمة السابق عبد الله البرغش.