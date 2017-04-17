إيران تؤسس قاعدة للإشراف على السفن العابرة في الخليج

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري اليوم الإثنين، عن تأسيس قاعدة كبيرة بمدينة جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد للإشراف على جميع معلومات السفن العابرة في منطقة الخليج.

وبين الأميرال سياري خلال كلمة له أمام جمع كوادر المنطقة الأولى التابعة للقوات البحرية، أن “الجيش الإيراني بجميع صنوفه يتمتع بمستوى عال من القوة”، مشيراً إلى أنه “في السابق كان الإشراف الاستخباراتي للقوات البحرية للجيش ضعيفاً جداً فيما يخص الإشراف الاستخباري على تواجد السفن الأجنبية وكيفية عملها في مياه الخليج، إلا أن اليوم وبالإشراف الاستخباراتي الدقيق الذي تتمتع به القوات البحرية، فإننا نشرف بشكل تام على جميع التحركات سواءً أكان ذلك في المياه الإقليمية أو الحرة” على حد وصفه.

وقال القائد العسكري الإيراني “أنه وعبر تشكيل قاعدة قوية في منطقة “بسا بندر” جنوب شرقي البلاد، سيكون بمقدورنا الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالسفن العابرة في مياه الخليج، وأن هذا الأمر سيوصل رسالة للآخرين مفادها أن هذه الحدود هي حدود وأرض إيران” بحسب تعبيره.

وتابع الأدميرال سياري أن “إيران مستعدة للتصدي بحزم لأي تهديد يواجه البلاد ومصالحها”، منوهاً إلى أن تواجد القطع البحرية الإيرانية في المياه الحرة و الدولية مؤشر على قوة إيران الدفاعية، ومن ثمار الدبلوماسية العسكرية الناجحة للبلاد” كما قال.

ورأى قائد القوة البحرية أن مشاركة قوات بلاده في المناورات المشتركة التي جرت الأسبوع الماضي مع عمان وباكستان وكازاخستان جاءت في إطار إيصال رسالة سلام وصداقة الشعب الإيراني للشعوب الأخرى.