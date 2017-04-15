تخفيض فترة سريان رخصة القيادة للوافدين في الإمارات

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

قررت وزارة الداخلية في الإمارات، تخفيض فترة سريان رخصة القيادة الصادرة لغير المواطنين، من 10 سنوات إلى 5 سنوات، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي هذه التعديلات بموجب قرار أصدره الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي حمل الرقم 177 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على أن “رخص القيادة الجديدة التي تصدر لأول مرة تكون صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة للمواطنين، و 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة لغير المواطنين”.

وألزم القرار الجهات الصحية والطبية في الدولة، بتقديم كشوف إلى سلطة الترخيص بأسماء الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر على قدرتهم في قيادة المركبة.

مسارات مخصصة

كما شدد القرار على سلطة الترخيص ضرورة التنسيق مع الجهة المعنية بتنظيم النقل في الإمارة، وذلك بتخصيص مسار لحافلات النقل العام و تحديد الطرق والأوقات المخصصة لسيرها، ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور على المسارات المخصصة لتلك الحافلات، كما لا يجوز لها الوقوف في أماكن صعود ونزول ركاب الحافلات، ولا يسمح بدخول المركبات الأخرى للمسارات المحددة للحافلات العامة.

ويستثنى من الدخول إلى المسارات المخصصة للحافلات، مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والشرطة أثناء قيامها بواجبها، والمركبات التي تكون في حالة طارئة، والمركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية و الرئيسية، ومواقف المركبات التي تحددها سلطة الترخيص.

وحدد القرار السرعة للسير في المناطق السكنية الداخلية وحول المستشفيات والمؤسسات التعليمية بما لا يزيد على 40 كم في الساعة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات ولوحات إرشادية واضحة.

وأوجب القرار على قائدي مركبات النقل العام ومركبات نقل طلبة المدارس، عند التوقف لصعود أو نزول الركاب أو الطلبة الالتزام بإيقاف المركبة بطريقة محاذية للرصيف، وعند الأماكن المصرح فيها بذلك، وتشغيل إشارات الوميض الأمامية والخلفية وفتح ذراع إشارة قف الجانبية.

ويجب على سائقي المركبات الأخرى عند فتح ذراع إشارة قف الجانبية في الطرق المفردة، التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، أما في الطرق المزدوجة فيتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن 5 أمتار.

وشدد القرار على عدم السماح باستخدام الدراجات الترفيهية، ذات الثلاث عجلات فأكثر على نهر الطريق و كتفه، ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية، وتحجز الدراجات الآلية عند ضبطها على الطريق في غير الأماكن المخصصة لها لمدة 3 أشهر.