إماراتية تؤسس شركة لبيع الأفكار

المصدر: الشارقة - إرم نيوز

حولت مواطنة إماراتية، شغفها وأفكارها الحديثة والمبتكرة، إلى مشروع تجاري مربح، عندما أسست شركة لبيع تلك الأفكار لتأسيس مشاريع تجارية ناجحة.

فقد أسّست سارة المدني، شركة لـ”بيع الأفكار الحديثة وغير التقليدية”، المتعلقة بالمشروعات التجارية، وطريقة تنظيم الاحتفالات المختلفة والحملات التسويقية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدني قولها إن دافعها وراء تأسيس الشركة هو “امتلاكها أفكاراً تجارية اكتسبتها من بيئة العمل التجاري”.

وبدأت المدني العمل التجاري في الخامسة عشرة من عمرها، وهي عضو في مجلس “غرفة تجارة وصناعة الشارقة” و”مجلس الإمارات للمشاريع” و”المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وتشير المدني إلى رغبتها في توجيه الأشخاص الذين يملكون رؤوس أموال ولا يعرفون كيفية استثمارها وتوظيفها في أفكار لمشروعات تجارية مفيدة.

وتقول في حديث لصحيفة الإمارات اليوم “صادفتُ أشخاصاً يمتلكون رؤوس أموال ولا يعرفون كيفية توظيفها في أفكار لمشروعات مدروسة تعود عليهم بالفائدة، ما يعرّضهم للفشل والخسارة، لذلك قررتُ تأسيس شركة (سوشيال فيش) لبيع الأفكار غير التقليدية”.

وتوضح بالقول “تطرح الشركة فكرة جديدة مع التفاصيل الخاصة بها، أو تطوير مشروع قائم، أو تقديم أفكار مبتكرة لفريق العمل، إذ يتم عمل جلسات عصف ذهني لطرح أفكار جديدة”.

وتركز شركة المدني على المشروعات التجارية بجميع أنواعها، كالتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، والمشروعات الصغيرة والمطاعم، إلى جانب طرح أفكار لاحتفالات في مناسبات مختلفة كأعياد الميلاد أو الزفاف، إضافة إلى أفكار لتصوير قصص (الفيديو كليب) التي يطلبها بعض المطربين والمخرجين، وأفكار لحملات تسويقية للشركات والمنتجات المختلفة.

وفي هذا السياق، تقول المدني “الشركة باشرت عملها قبل ستة أشهر، وتمكنت خلال هذه الفترة من منح 10 أفكار لمشروعات متنوعة، أهمها أفكار حملة تسويق وتنظيم حفل خاص بممثلين عالميين حضروا إلى دبي، وكانت لديهم احتفالات رسمية”.

وذكرت المدني أن “الشركة تأسست برأسمال يبلغ 250 ألف درهم فقط، وفريق عمل الشركة يسهم معي في طرح وتداول الآراء المتعلقة بأي فكرة، إذ يتم عمل دراسة لها من جميع الجوانب”.