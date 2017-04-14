أمير مكة المكرمة يفتح تحقيقًا في ضرب شاب لامرأة.. ومعلومات عن المعتدي

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق رسمي في اعتداء شاب على امرأة في مكان عام، بعد أن أثار مقطع فيديو يوثق الحادثة غضبًا عارمًا في المملكة وسط مطالب واسعة بمعاقبة الشاب.

وقالت الإمارة عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أمير مكة يوجه شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة وإحالته للجهات المختصة”.

وجاء رد الأمير خالد الفيصل سريعًا على الحادثة، وبعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو لشاب يتحدث مع امرأة منقبة في شارع عام تمر فيه السيارات والمارة، قبل أن يقوم بصفعها، لترد عليه هي الأخرى بصفعه، فينهال عليها بالضرب.

ويقول مدونون سعوديون إن الشاب يمني الجنسية، وإن الحادثة وقعت أمس الخميس في إحدى مناطق مكة المكرمة، لكن من الصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرتدي الشاب بالفعل زيًا مشابهًا لما يرتديه عدد من اليمنيين الذين تعد منطقة مكة المكرمة إحدى اكبر أماكن تواجدهم في السعودية.

وتصدر الوسمان “#ذكر_يعتدي_على_امرأة_بمكة” و “#رجل_يلطم_فتاة_في_مكة” الترند (قائمة أكثر الوسم تفاعلاً) في موقع تويتر بالسعودية خلال وقت قصير من نشرهما بسبب التفاعل الكبير معهما من قبل المغردين السعوديين المطالبين بالقبض على الشاب ومعاقبته.

وإذا ما ثبت أن الشاب وافد أجنبي بالفعل، واعتدى على امرأة لا تخصه، فإن الحادثة ستزيد من الانتقادات التي يتعرض لها الوافدون في المملكة مع تسجيل كل حادثة أو جريمة يتسببون بها، وسط مطالب بترحيلهم من السعودية.