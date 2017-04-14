بالفيديو.. سخط في السعودية بسبب اعتداء شاب على امرأة في مكة المكرمة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو تم نشره اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في السعودية، بعد أن ظهر فيه شاب يقوم بالاعتداء على امرأة في مكان عام، يقول مصوره إنه في مكة المكرمة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل جنوني، شاب يتحدث مع امرأة منقبة في شارع عام تمر فيه السيارات والمارة، قبل أن يقوم بصفعها، لترد عليه هي الأخرى بصفعه، فينهال عليها بالضرب.

ويقول مدونون سعوديون إن الحادثة وقعت أمس الخميس في إحدى مناطق مكة المكرمة، لكن من الصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر الوسم “#ذكر_يعتدي_على_امرأة_بمكة” الترند (قائمة أكثر الوسم تفاعلاً) في موقع تويتر بالسعودية خلال وقت قصير من نشره بسبب التفاعل الكبير معه من قبل المغردين السعوديين المطالبين بالقبض على الشاب ومعاقبته.

ولم تعلق شرطة مكة على مقطع الفيديو لحد الآن لتأكيد أو نفي الحادثة، وما إذا كان طرفا المضاربة سعوديين.