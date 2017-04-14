الإمارات تحتل المركز الثاني عالميًا والأول عربيًا بهذا التصنيف

المصدر: دبي – إرم نيوز

نشر خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الخميس، تقريرا أمنيا اقتصاديا عن قائمة الدول الأكثر أمنا واستقرار على مستوى العالم.

وضم التقرير في قائمته 136 دولة، احتلت فنلندا فيها المركز الأول بالترتيب، تلتها الإمارات العربية في الترتيب الثاني عالميا والأولى عربيا، أما المركز الثالث فكان من نصيب آيسلندا.

وكشف التقرير أيضا عن الدول الأخطر في العالم على مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين القاطنين ومستوى الجريمة والسرقة، إضافة إلى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات الإرهابية.

فجاءت كولومبيا، بحسب التقرير، في المركز الأخير كأخطر الدول في العالم، تلتها اليمن في الترتيب 135، ودولة السلفادور في الترتيب 134.