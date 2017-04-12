إيران تعلن موعد بدء إرسال حجاجها إلى السعودية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، الأربعاء، بدء إرسال الحجاج الإيرانيين للسعودية في 23 تموز/ يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه “من المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو مليون و300 ألف شخص من جميع دول العالم”.

وقال محمدي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن “إرسال الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين ستكون في يوليو المقبل”، لافتاً إلى أن “عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيكون 86 ألف شخص بعد موافقة السعودية على زيادة حصة إيران”.

وحث رئيس المنظمة الإيرانية مواطني بلاده المتقدمين لأداء فريضة الحج، على مراجعة مراكز البنك المركزي لإكمال الإجراءات ودفع المبالغ المستحقة لهذه الفريضة.

وكشف حميد محمدي عن وجود لجنة خبراء من منظمة الحج الإيرانية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لتهيئة السكن والفنادق لقوافل الحجاج الإيرانيين.

وفيما يتعلق بإرسال الإيرانيين إلى العمرة، قال محمدي إن “عودة سفر الإيرانيين إلى العمرة سيعتمد على أداء فريضة الحج لهذا العام”.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 آذار/ مارس الماضي، إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة.

وكان ممثل المرشد الإيراني في منظمة الحج والزيارة علي قاضي عسكر، أعلن في 18 من الشهر الماضي، أن وزارة الحج السعودية تعهدت بإصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين لأداء العمرة وموسم الحج المقبل بشكل إلكتروني بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.