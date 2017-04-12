صحيفة إماراتية تنفي علاقتها بخبر مفبرك عن “تجنيس يمنيين” (صورة)

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

أعلنت صحيفة “الإمارات اليوم” الإماراتية أن لا علاقة لها بخبر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم تجنيس كافة أبناء جزيرة سقطرة المتواجدين في الإمارات، ومنح الجنسية لبعض المقيمين من أبناء مدينتي عدن وحضرموت اليمنيتين، وأن التوجيهات صدرت لوضع القرار موضع التنفيذ.

ونفت الصحيفة بشدة صحة هذا الخبر، موضحة أنه “مفبرك”، وأن مروجيه تعمدوا نسبه إليها، ووضع شعار الصحيفة عليه، لاستغلال اسمها ومصداقيتها، للترويج لبعض الشائعات والأكاذيب، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استغلال اسم الصحيفة بهذه الطريقة.

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وشددت الصحيفة على ضرورة متابعة القراء لأخبار عبر منصاتها الرسمية المعروفة، لافتة إلى أن الخبر المفبرك المشار إليه صيغ بطريقة ركيكة وهزيلة، وتضمن أخطاء في الأسماء والألقاب، لا تتناسب مع موقع الصحيفة ومهنيتها.

وأكدت الصحيفة على حقها القانوني في ملاحقة كل من يتعمد تشويه صورتها، أو يستغل اسمها لنشر أكاذيبه وافتراءات.