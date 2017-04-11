أول صندوق وقفي مستقل للإسكان الخيري في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تدرس وزارة الإسكان السعودية، ولجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، توقيع اتفاقية لدعم أوجه العلاقات بينهما، تتضمن دراسة إنشاء أول صندوق وقفي مستقل للإسكان الخيري في المملكة، والتعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، بما تقتضيه مصلحة المبادرات المشتركة، إضافة إلى نشر ثقافة الوقف على الإسكان والتوعية به.

وتشمل الاتفاقية توجيه الأوقاف الحديثة وإرشاد واقفيها في صياغة صكوك أوقافهم، لتشمل الوقف على الإسكان الخيري في المملكة، فضلا عن عقد ورش عمل وندوات التوعية بالوقف على الإسكان الخيري، وأثره الديني والاجتماعي والتنموي.

كما تقوم الاتفاقية على ابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية، لتيسير إسهام فئات المجتمع كافة الشخصية والاعتبارية، لدعم برامج الإسكان الميسر بالتبرعات المالية والعينية.

وستعمل الاتفاقية على منح مبادرة الإسكان التعاوني والميسر، جناحاً مستقلاً في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها لجنة الأوقاف، إضافة إلى منح لجنة الأوقاف في غرفة الرياض جناحا مستقلا في المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها وزارة الإسكان.

وستسمح الاتفاقية بقيام لجنة الأوقاف بتجسير العلاقة بين منتسبي الغرفة التجارية ووزارة الإسكان، لاستثمار واستغلال فرص توفرها مبادرة الإسكان التعاوني الميسر.

وحسب صحيفة الجزيرة السعودية، تأتي هذه الاتفاقية في إطار السعي إلى تحقيق ما نصت عليه رؤية السعودية 2030، من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واهتبال الفرص، والعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على ذلك، بالإضافة إلى تمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.

وتتزامن هذه الاتفاقية مع ما دعت إليه الرؤية من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، بما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة بين الطرفين.