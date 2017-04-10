الشيخ محمد بن زايد يلتقي المشير خليفة حفتر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الإثنين في قصر البحر المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الذي يزور البلاد حاليا.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والمشير خليفة حفتر “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها. كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية والجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للدور الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر في محاربة “الإرهاب” وتنظيماته التي سعت إلى استغلال الظروف السياسية للانتشار في ليبيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وأضاف ولي عهد أبوظبي أن هذه الجهود ساهمت بشكل أساسي في تقليص هذا الخطر وخلق البيئة السياسية المطلوبة للوصول إلى حل يشمل كافة الليبيين في ظل دولة موحدة، مشيرا إلى أن التزام دولة الإمارات بدعم واستقرار ليبيا ينطلق من انتمائها العربي والإسلامي وإدراكها أن استقرار دول المنطقة مترابط ومتصل.

وأضاف أن الأمن والاستقرار حجر الأساس الذي لا يمكن البناء والتطور دونه، وإننا سنبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهودهم في مكافحة التطرّف والإرهاب الآفة التي تواجه المنطقة بأسرها ..داعيا إلى توحيد كلمة الليبيين وتغليب مصلحة ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة.