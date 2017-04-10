أمير قطر في جولة أفريقية تبدأ من إثيوبيا

المصدر: وكالات

حل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مستهل جولة أفريقية تشمل كينيا وجنوب أفريقيا.

وسيجري، أمير قطر، خلال الجولة، مباحثات مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارات، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات. فيما لم تذكر الوكالة مدة الجولة.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لأمير قطر للدول الثلاث منذ تسلمه السلطة في 25 يونيو/ حزيران 2013.