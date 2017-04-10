بهذه الطريقة البشعة اعتدى كويتي على طفل وهتك عرضه

المصدر: الكويت - إرم نيوز

أقدم كويتي على جريمة بشعة حين اعتدى على طفل وهتك عرضه، فيما تم كشفه عن طريق الصدفة، حين قام الحارس بمعاونة المارة بتوقيف المتهم والتحفظ على زجاجة خمر محلية كانت بحوزته وتم إرساله على الفور والطفل المجني عليه إلى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء وكون المعتدي تحت تأثير السكر.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني، إن الاعتداء وقع في منطقة الفنطاس، وهي تتشابه بدرجة كبيرة مع طريقة جرائم مدان سابق اشتهر بلقب “وحش حولي” ضبط قبل بضع سنوات لتورطه في الاعتداء على أطفال ونفذ فيه حكم الإعدام.

وأوضح المصدر أن وافدا مصريا أبلغ الداخلية بأن ابنه تعرض للاعتداء وأنه تم الإمساك بالجاني، وفقا لصحيفة “الأنباء”.

وتبين في التحقيقات أن المتهم، وهو كويتي من مواليد 1968، انتظر أي فريسة ولدى وصول الطفل إلى المصعد قام بالضغط على أرقام المصعد وصعد به إلى الطابق السابع، وهو الدور الأخير في البناية، وخنق الطفل وسحبه خارج المصعد وهتك عرضه بالإكراه، وبعدها قام بالنزول معه بالمصعد وأثناء النزول وعند فتح باب المصعد، كان حارس البناية متواجدا وأمسك به حيث عثر مع المتهم على خمر محلية، وتم الاتصال بالجهات الأمنية لاتخاذ إجراءاتها.