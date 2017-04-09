معظمهم زوجات أجنبيات و”بدون”.. الكويت جنّست 43 ألفا خلال 25 سنة

المصدر: الكويت - ارم نيوز

بلغ عدد الذين منحتهم الكويت جنسيتها خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية حوالي 43 ألفا، معظمهم زوجات من جنسيات أخرى، ثم أشخاص من فئة “البدون”.

وجاءت هذه الإحصائية، في وثيقة حكومية نشرت اليوم الأحد، كشفت عن أن الذين حصلوا على الجنسية الكويتية من عام 1992 حتى 2016، بلغ عددهم 42844 فرداً من مختلف الفئات والشرائح.

وبيَّنت الإحصائية، أن شريحة زوجات الكويتيين شكلت العدد الأكبر من حالات منح الجنسية بمجموع 24814 حالة وبنسبة 58% من حالات التجنيس.

وأشارت، إلى أن عدد زوجات الكويتيين من الجنسيات المعلومة بلغ 20068 مقابل 4744 زوجة من فئة “البدون”، أما أبناء الكويتيات فجاءوا في المرتبة الثانية من حالات منح الجنسية، وبلغ عددهم 10285 فردا بنسبة24% من حالات المنح، ومثلت فئة «البدون» النسبة الكبرى منهم بمجموع 7273 حالة، مقابل 3012 حالة لأبناء الكويتيات من آباء معلومي الجنسية.

وأوضحت الوثيقة، أن حالات منح الجنسية لأسباب أخرى (أقارب كويتيين، تواجد قديم، خدمات جليلة، إلخ) بلغت 7747 جنسية، منها 4360 من فئة “البدون” و3387 من الجنسيات المعلومة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد منح في سبتمبر الماضي، الجنسية الكويتية للاعب المنتخب الرياضي فهد العنزي، من مواليد الكويت ومن فئة البدون، “نظراً لخدماته الجليلة، واستجابة لاقتراح قدمته مجموعة من نواب البرلمان”، وفق بيان مجلس الوزراء.