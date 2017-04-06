قرقاش يدعو لعمل عربي جماعي في سوريا عقب الهجوم الكيماوي

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إلى عمل عربي جماعي في سوريا، وذلك بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة خان شيخون السورية.

وقال قرشاش، في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر”، إن “جلد الذات والقبوع لا يمثل وصفة إيجابية لحل العجز العربي عن حل الأزمة السورية”، داعيًا إلى “عمل عربي مشترك يستند للجماعية ورفض مبدأ تدخل دول الإقليم في الشأن العربي”.

وأضاف “ونحن على شفا مواجهة دولية في الحرب السورية الطاحنة، ندرك هامشية الدور العربي في أزمة حادة لشعب وبلد عربي، نراقب ونشاهد ونستنكر ونندد، عجزنا عن احتواء وحل الأزمة السورية في إطار عربي وضمن آليات العمل العربي، وشهدنا تصاعد الدور الدولي والإقليمي بطريقة خطرة ومقلقة”.

وتابع “كان الدور العربي ثانويًا في جنيف وغائبًا في أستانm، ويبقى للأسف قليل التأثير عاجزًا عن التصدي للمأساة الإنسانية والانهيار الأمني والسياسي”.

وتابع “لا أحبذ في هذه الساعات الصعبة المظلمة، أسلوب جلد الذات العربية، وأدعو إلى أن نتمعن في فشل النظام العربي المشترك في التصدي لهذا التحدي الوجودي، فعجزنا في هذه اللحظات وفي هذا المنعطف، ضريبة حروبنا وخلافاتنا العربية، الخلاف في المواقف والصراع في البيت العربي ندفع ثمنه باهظًا ومكلفًا”.

واختتم كلامه بالقول: “سمحنا للدول الجارة أن تتدخل في شأننا بطرحها الطائفي والحزبي، ولا يمكن استنهاض دورنا في سوريا أو غيرها دون توحيد الصف ووقف حروبنا الداخلية”.

ويضاف كلام قرقاش إلى تعليقات سابقة أعقبت وقوع هجوم خان شيخون، قال فيها: “الجرائم بحق المدنيين والاستخدام المروع للسلاح الكيماوي يكرس صورة النظام البشعة، عجزنا الجماعي عن وقف العنف المجنون في سوريا مفجع، المأساة الأكبر أن العنف الممتد في سوريا لا معالم تؤشر إلى نهايته، فظائع الحرب وقودها حياة المدنيين العزل وجنونه الوهم بالقدرة على الحسم”.

وقتل وأصيب المئات، غالبيتهم من الأطفال، في الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف إدلب، الثلاثاء الماضي.

وتسبب الهجوم في صدمة عالمية على كل المستويات بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو من مكان الانفجار تظهر أطفالًا يحاولون التنفس بصعوبة قبل أن يلقوا حتفهم اختناقًا.