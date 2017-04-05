هل استقال بن حبتور من حكومة صنعاء على وقع خلافات الحوثي وصالح؟

المصدر: عدن - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية يمنية، يوم الأربعاء، عن استقالة رئيس ما يسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لتحالف الحوثي وصالح، في اليمن، وذلك على وقع الخلافات المحتدمة التي نشبت بين الحليفين خلال الفترة الأخيرة.

وذكر موقع “عدن الغد” أن عبد العزيز بن حبتور قدم استقالته من رئاسة الحكومة، إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.

وأفادت مصادر إعلامية تابعة لحزب “المؤتمر الشعبي العام” أن بن حبتور قدم ملفاً متكاملاً يبرر فيه أسباب الاستفالة، والتي كان على رأسها، وفقًا لتلك المصادر، الضغوطات التي تمارس ضده.

ورجحت المصادر أن يكون “بن حبتور بدأ يفكر في القفز من مركبة الحلف قبل الحسم العسكري في ميناء الحديدة الاستراتيجي، فضلاً عن التقدم باتجاه العاصمة صنعاء”، على حد وصفها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، في نسختها الخاضعة للحوثيين، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، تأكيده أن ما تناقله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم بن حبتور استقالته من منصبه غير صحيح.

وأكد المصدر أن “رئيس الوزراء مستمر وماضٍ في أداء واجبه الوطني في قيادة حكومة الإنقاذ، بما يمليه عليه ضميره تجاه وطنه”، بحسب الوكالة اليمنية.