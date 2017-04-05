محامٍ سعودي بارز يقود حملة قانونية ضد داعية كويتي لهذا السبب

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تقدم المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، ببلاغ رسمي ضد الداعية الكويتي الشهير، عبدالرحمن النصار على خلفية قيام الأخير بجمع تبرعات مالية في السعودية.

وتستند دعوى اللاحم الذي عرف بمواقفه المناوئة لسلطة رجال الدين، إلى أن النصار لا يمتلك تصريحاً رسمياً من السعودية لجمع التبرعات.

ووجدت مبادرة اللاحم، وهو محام ليبرالي تصدى لعدة قضايا مثيرة للجدل أمام القضاء السعودي، صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت لحملة شعبية ضد جمع التبرعات.

ومنذ أعلن اللاحم عن تقديمه للبلاغ ضد النصار مساء الثلاثاء، يشارك عدد كبير من السعوديين وبينهم نخب ثقافية ودينية في التفاعل مع الوسم “#التبرع_لعبدالرحمن_النصار_جريمة”، الذي أطلقه اللاحم على موقع “تويتر”.

وينقسم السعوديون بين مؤيد ومعارض حول موقفهم من الداعية النصار، الذي اشتهر بعرض مشاريع خيرية في دول عربية وإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي وطلب التبرعات لأجلها.

وجاء بلاغ اللاحم ضد النصار، عقب نشره إعلاناً يطلب فيه التبرعات لحفر آبار للمياه في الصومال، قال فيه “لمن أراد المساهمة بآبار الصومال، هناك نقص3 أسهم، سعر السهم 25ألف ريال، وقيمة البئر400ألف ريال، عمر البئر علمه عند الله لكن هذه الآبار الكبيرة عادةً تعمر”.

وعرض قيمة التبرع بالريال السعودي، دليل على أنه موجه للسعوديين بشكل رئيس، ما قد يدعم بلاغ اللاحم الذي تقدم به للسلطات السعودية التي تحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص.

وجمع التبرعات المالية في دول الخليج بشكل عام، والسعودية والكويت على وجه الخصوص، من القضايا الشائكة التي تثار الشبهات حولها باستمرار، ما دفع السلطات الخليجية إلى تشديد الرقابة على جمع التبرعات المالية والتأكد من عدم وصولها لتنظيمات مسلحة تقاتل خارج الحدود.