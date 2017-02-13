بعد أحداث مطار عدن.. سياسي يمني للمشككين بدور الإمارات : الخليج واحد وما يمس الرياض يمس أبوظبي

المصدر: إرم نيوز

انتقد السياسي اليمني نجيب غلاب الهجوم والانتقادات التي تتعرض لها الإمارات من قبل وسائل إعلام ونشطاء حزب “الإصلاح” ذراع جماعة “إخوان” في اليمن على خلفية اتهامات ومزاعم بشأن أحداث مطار عدن الأخيرة.

وكانت وسائل الإعلام الموالية للإخوان ونشطاء الجماعة في اليمن سعوا إلى الزعم بأن أحداث عدن الأخيرة ناجمة عن صراع بين الإمارات والسعودية على حد وصفهم.

وقال غلاب معلقًا على هذه المزاعم: “أقول لمن يلاعن ويشتم ويشكك بدور الإمارات منهم ويحرض ضدها ويلاعن قياداتها … الخليج واحد وما يمس الرياض يمس أبوظبي، متى تفقهون بأنكم أعداء أنفسكم!!”.

وتابع في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “حزب تجمع الإصلاح يملك دعمًا من دول خليجية عدة، لكنه يريد السيطرة على الدعم الاماراتي أيضًا”.

وأضاف : “تجمع الإصلاح قطر معاهم والسعودية والبحرين والكويت، ومش راضيين يقتنعوا يشتهوا كمان الإمارات تكون لهم سند وداعم وكما يريدون، الإمارات لم تتخذ قرار واحد ضد الإصلاح بل أنها استقبلت العرادة وغيره بس الجشع قتال”.

وتابع: “الإمارات تنفق من دم قلبها لإنقاذ بلادنا … يا خبره يكفيكم إذا تشتوا تنتقموا للإخوان حق مصر والاخوان غير اليمنيين فمش على حساب وطن”.

وشدد غلاب على أهمية الدور الإماراتي في مسيرة الدفاع عن اليمن قائلًا: “الإمارات تضحي بدم أبنائها من أجلنا وأجلكم فلا تذهبوا بعيدًا، فمن ينكر دور الإمارات اليوم سينكر دور قطر والسعودية غدًا، لا أرى إلا أنكم بهذه الطريقة تقدسون المصلحة الأنانية من دون اليمن هي الحاكمة لكم لا الوطن !!!”.