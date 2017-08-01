وزير التنمية المحلية يرفض التعليق على سؤال “إرم نيوز” حول التقسيم الإداري الجديد في مصر (فيديو)

رفض وزير التنمية المحلية المصري، هشام الشريف، التعليق على سؤال لـ “إرم نيوز” بشأن التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيرًا.

وخلال مؤتمر الشباب الأخير، وجه السيسي مجلس الوزراء إلى الانتهاء من إقرار التقسيم الإداري الجديد لمحافظات مصر، بما يشمله من ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر، إلى جانب تعديل حدود باقي المحافظات.

وقال الشريف في تصريحات لوسائل إعلام، من بينها “إرم نيوز”: إن الحكومة المصرية تحتاج إلى “تشريعات وقوانين جديدة، وسياسات واستراتيجيات واضحة وشفافة في كل محافظات مصر، من خلال خطط عمل تنفيذية للشعور بتنمية محلية واضحة المعالم”.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعكف على استراتيجية تتعلق بإعادة التدوير للقمامة وتحويلها إلى صناعة، من خلال نظرة واضحة ودقيقة لتشجيع عناصر إعادة التحويل وتوظيف الشباب، ستكون “أساسًا لتحول جذري في منظومة النظافة والتحولات عبر خطة لإدارة التحول”.

وأشار إلى أن جهات ووزارات مختلفة بدأت، على طاولة مناقشات، الإعداد لخطة تحويل القمامة إلى صناعة، من خلال مخططات قومية وتنفيذية ومقترحات للإصلاح التشريعي وبرامج تنفيذية، تحت شعار من “النظافة إلى الصناعة”.