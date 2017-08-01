مصر.. “التموين” تضيف اللبن والعسل والزبدة على بطاقات “الغلابة”

قرر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، زيادة عدد السلع الغذائية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، ليضاف إليها اللبن والعسل والزبدة وزيت الذرة والخضراوات المجمدة للسلع التموينية.

وقال بيان لوزارة التموين إن ذلك الأمر سيسهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية، من خلال الدعم السلعي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادته من 21 إلى 50 جنيهًا للفرد.

وتعتبر بطاقات التموين، الحاصلة على دعم حكومي، من أهم مصادر الغذاء ومواجهة ارتفاع الأسعار في مصر، لا سيما لمن يستخدمونها سواء من معدومي أو محدودي الدخل “الغلابة”.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بناء على استطلاع أجرته “التموين” مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.

وجاءت مواد اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلاوة الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضراوات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية لشهر أغسطس/آب الجاري.