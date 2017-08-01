اعتقال مسؤول أمني مصري بارز لتورطه في قضايا فساد

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول أمني كبير لتورطه في قضايا فساد، وهي من المرات النادرة التي يتم فيها القبض على قيادي أمني في مثل هذه القضايا، في وقت تواصل فيه أجهزة الشرطة والأجهزة الرقابية عمليات ضبط وتوقيف بحق مسؤولين حكوميين كبار في الدولة.

وقال مصدر أمني بمحافظة دمياط، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن قوات الشرطة ألقت القبض على اللواء جمال فريد رئيس مباحث التهرب الضريبي بدمياط أثناء تواجده في أحد متنزهات مدينة “جمصة” الساحلية فجر اليوم الثلاثاء.

وفيما لم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعة الاتهامات الموجهة له، أشار المصدر إلى أن إلى قوات الشرطة اقتادت القيادي الأمني المتهم إلى مركز شرطة بلقاس، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه لتورطه في قضايا فساد.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من بضع جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه.

وقالت “منظمة الشفافية الدولية”، في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.