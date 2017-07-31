مصر تفتح ممرات الطوارئ أمام الطيران القطري

بدأت الشركة المصرية القابضة للملاحة الجوية، اليوم الإثنين، فتح ممرات طوارئ فوق الأجواء الدولية بالبحر المتوسط أمام الطيران القطري في حالة الطوارئ، وفقًا لقرار الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقررت الدول المقاطعة لقطر، أمس الأحد، تخصيص 9 ممرات طوارئ جوية تستخدمها شركات الطيران القطرية، وذلك بعد الاتفاق بين سلطات الطيران المدني في الدول الأربع.

وقال مصدر في شركة الملاحة الجوية المصرية: إن الشركة فتحت اليوم ممرات الطوارئ التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر المنامة الصحفي، أمس الأحد، بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية العالمية.

وأضاف المصدر لـ”إرم نيوز” أن الإجراء الحالي يأتي تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”، حيث تسمح مثل هذه الظروف بالاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارة الدول المقاطعة، لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية.

وأشار إلى أن الإجراء جاء بعد تواصل بين وزارة الطيران المدني في الدول العربية الأربع ومنظمة “الإيكاو” والتي تعهدت برعاية هذا الاستثناء، وهو الاتفاق المعمول بمثله في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

وأوضح أن الدول العربية الأربع هي من تقوم بإدارة ممرات الطوارئ التسعة لتسهيل الملاحة ودعم السلامة الجوية العالمية، لافتًا إلى أن واحدًا من الممرات التسعة يكون بإشراف كامل من وزارة الطيران المدني المصرية.