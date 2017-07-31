أحكام مشددة بحق 91 متهمًا من جماعة الإخوان في مصر

أصدرت محكمتان مصريتان، اليوم الإثنين، أحكامًا مشددة بحق 91 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين متهمين في قضايا عنف متفرقة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكمًا بمعاقبة 59 من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مركز أبو حماد”، التي تعود إلى أغسطس/آب 2013.

وكانت نيابة الزقازيق أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لحيازتهم مفرقعات، والتحريض على العنف ضد الدولة، وحرق سيارة شرطة.

وخلال جلسة المحاكمة، التي شهدت استنفارًا أمنيًا مكثفًا بمحيط مجمع محاكم الشرقية، أنكر المتهمون الاتهامات التي أسندت إليهم، معتبرين أن تظاهراتهم سلمية.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات قنا حكمًا بمعاقبة 32 متهمًا من جماعة الإخوان بالسجن 10 سنوات، في أحداث حرق محكمتي قنا واستراحة المحافظ، خلال أحداث الشغب التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وترجع الواقعة إلى أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث اتهم 40 من جماعة الإخوان بارتكاب الوقائع، وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات بتهم محاولة اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وإحراق كراج السيارات ومبانٍ حكومية.