مرشحة مصر لإدارة اليونسكو تكسب دعم السعودية والإمارات والبحرين

حصلت مرشحة مصر وأفريقيا، لمقعد المدير العام لليونسكو، على تأييد المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لنيل المنصب الهام في هيئات الأمم المتحدة.

وعبّرت مرشحة مصر، مشيرة خطاب، في بيان نشرته الخارجية المصرية “عن شكرها للمسؤولين في السعودية والإمارات والبحرين على إعلان تأييدهم لترشحها”، موضحةً أن هذا “التأييد المقرون بتأكيدات على أعلى المستويات بتقديم كل المساهمات الممكنة لدعم الترشح والترويج له، إنما يعبّر عن تنامي الثقة في فرص مصر لنيل المنصب رغم صعوبة المنافسة، ولاسيما في ضوء الالتفاف الأفريقي غير المسبوق وراء هذا الترشح”.

من ناحيته، ذكر محمد العرابي، مدير الحملة الانتخابية، أن المندوب الدائم السعودي لدى اليونسكو التقى مرشحة القارة الأفريقية وبعضَ مستشاريها على عشاء عمل مطول استمر ثلاث ساعات، تم خلاله الاتفاق على خطة الترويج المشتركة للترشح في الفترة المقبلة والإسهامات التي ستقدمها السعودية في هذا الشأن.

ووجه العرابي في حديثه “الشكر للمملكة العربية السعودية وللمندوب الدائم السعودي على الروح الطيبة وعلى كل الأفكار البناءة التي طُرحت لدعم الترشح، واعتبارهم أن الترشح المصري ترشيحًا سعوديًا، كما وجه الشكر للإمارات والبحرين وكل الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي على حماسهم الشديد لدعم الترشيح وللترويج المشترك له”.

وأردف العرابي: “السعودية والإمارات والبحرين لديهم علاقات وثيقة بعدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي، ومساهمتهم في الترويج لترشيحنا يمثل إضافة وسندًا مهمًا للغاية للحملة الانتخابية، وذلك إلى جانب الجهود الأخرى التي بدأت بالفعل في القاهرة وعدد من العواصم من قبل الأشقاء الأفارقة للتحرك الجماعي لدعم مرشحتهم”.