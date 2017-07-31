سامح شكري يزور الخرطوم الأربعاء المقبل

أعلنت الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيصل الخرطوم، بعد غدٍ الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي المشتركة بين البلدين، في الثاني من أغسطس/ آب المقبل.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، إن “الاجتماعات ستبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأوضح البيان أن “الاجتماعات ستبحث أيضًا، سير تنفيذ مخرجات اللجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة للتعاون، التي استضافتها القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة فيما يتصل بتنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي، والتعاون في مجالات العمل القنصلي، ولجنة المنافذ الحدودية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية والوقوف على تطورات الأوضاع في المنطقة”.

واتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، على تفعيل الاتصالات والتواصل بين القاهرة والخرطوم، على المستويين العسكري والأمني، أثناء زيارة غندور، إلى القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزيرا خارجية مصر والسودان، تأييدهما لإبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، يجنب “الإساءات” من أي طرف للآخر.

وتسود العلاقات بين مصر والسودان، حالة توتر وتراشق في وسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.