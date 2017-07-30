اختطاف مقاول مصري في سبها الليبية

اختطفت مجموعة مسلحة في مدينة سبها أمس الأحد المقاول والمهندس المعماري المصري عبدالرحمن صالح الدسوقي.

وقالت مصادر محلية لـ “إرم نيوز” إن العصابة اختطفت الدسوقي من منطقة المنشية وطالبت بفدية مقدارها 150 ألف دينار ليبي لإطلاق سراحه.

والمهندس الدسوقي معروف في مدينة سبها وأشرف على مشاريع إسكانية في عهد العقيد معمر القذافي وطريق براك الشاطىء – سبها، فضلاً عن إنشاء العديد من المساجد في المدينة.

يشار الى أن عميد كلية الصيدلة بسبها الدكتور مصطفى الصغير ما زال مختطفًا ويطالب خاطفوه بفدية مقدارها مليونا دينار ليبي.