الحبس لـ11 متهمًا في أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، حبس 11 متهماً من العاملين في مطار القاهرة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معهم بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 مؤخراً، الأمر الذي نتج عنه توقف رحلات وخسائر، وسط هجوم شرس على الأجهزة المعنية نظراً لـ”خطورة” ما حدث على القطاع السياحي.

وقالت مصادر نيابية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “كافة الذين صدر ضدهم قرار بالحبس، هم من موظفي غرفة الكهرباء وصيانتها والمعنيين بالتواجد في غرف المحركات والمولدات الأساسية والاحتياطية”.

وأكدت أنه “يوجد شبهة بافتعال الواقعة عن قصد كون ما حدث تزامن مع زيارة الوفد الروسي الذي يزور القاهرة للتفتيش على المطارات ترقباً لقرار روسي باستئناف الرحلات السياحية لمصر، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية الأخير”.

وأوضحت المصادر أن “رجال النيابة العامة لم يطمئنوا لأقوال الموظفين والعاملين، بسبب عدم اللجوء للمولدات الاحتياطية لتفادي الأزمة حال وجود أعطال في غرفة الكهرباء، وكذلك للمعنيين بالصيانة كون الواقعة لم تحدث من قبل”.

وتوقعت المصادر مشاركة أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا في التحقيقات للتأكد من “وجود دوافع خارجية أو تنظيمات معينة وراء ما حدث بهدف الإضرار بمصر وسمعة مطاراتها عالمياً، في ظل ترقب مصري لتعافي القطاع السياحي الذي تأثر كثيراً على مدار السنوات الماضية، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011”.