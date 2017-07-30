مانشيت “جريء” لصحيفة مصرية يثير الغضب (صورة)

انتقد العديد من الناشطين في مصر، العدد الذي أصدرته صحيفة البوابة اليوم الأحد، بسبب المانشيت الذي تصدر صدر الصفحة الأولى وحمل عبارة ” كرهت الله”.

وجاء مانشيت الصحيفة التي يرأس مجلس إدارتها النائب والإعلامي عبدالرحيم علي، في أول عدد لها بعد تولي الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئاسة تحريرها ضمن موضوع رصد لبعض أعضاء جماعة الإخوان والسلفيين الذين تحولوا إلى الإلحاد.

ورغم أن العبارة نفسها تأتي على لسان العناصر الملحدة بعد أن كانوا يكفرون الآخرين في التقرير، إلا أنها لاقت انتقادات حادة على كتابتها في صدر الصفحة أو كعنوان يجبر القارئ على القراءة لينطق العبارة، الأمر الذي وصفه النشطاء بأنه لم يكن سوى فرقعة إعلامية للترويج للصحيفة بعد رئاسة تحرير الخطيب لها.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل، إن الترويج للصحيفة أو لفت نظر القرّاء لها لا يعني كتابة هذه العبارة بهذا الشكل الذي صدرت به الصحيفة صباح اليوم، بل هاجم نشطاء من أيدوا الطرح والفكرة والتبرير لكتابة العبارة كونها على لسان الملحدين.

ولم يسلم الخطيب من هجوم النشطاء، حيث كتبوا له “أحمد الخطيب يسعى للفرقعة وإحداث ضجة إعلامية وحملة إعلانية دون أجر، ويجب أن يعرف أحمد الخطيب أن خلافه مع الأزهر وليس مع الله” و”مانشيت يجب أن يحاسب عليه كل مسؤول عن إصدار الصحيفة”.

وطالب نشطاء وصحفيون عبر صفحاتهم الشخصية بتدخل عاجل من قبل نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منعاً لاستخدام تلك العبارات التي تجبر القارئ على قراءتها بشكل غير مرضٍ.