بعد انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة.. برلمانيون مصريون يحذرون من “تدهور” السياحة

حذر برلمانيون مصريون من “تدهور” قطاع السياحة في بلدهم، إثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي، الجمعة الماضية.

وأصدر النواب أسئلة وبيانات عاجلة تحذر من “تدهور القطاع السياحي بشكل أكبر في ظل الظروف التي يعاني منها منذ سنوات، إلى جانب الإضرار بسمعة مصر، ما دفع النواب إلى وصف كل ما يتعلق بالمطار بأنه مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى”.

وقالت مارغريت عازر، عضو البرلمان المصري، في تصريحات لـ”إرم نيوز” إنها “تقدمت بطلب إحاطة ضد وزير الطيران المصري شريف فتحي، للوقوف على حقيقة ما حدث، في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات حادة للكثير من الأوضاع داخل مطار القاهرة”.

قبل القرار الروسي

ووصفت البرلمانية المصرية ما حدث بأنه “مصيبة، سواء أكان متعمدا أو ناتجا عن إهمال، حيث تزامن الأمر مع ترقب مصر لقرار روسي يقضي باستئناف الرحلات السياحية إلى مصر، بعد الأزمات التي شهدتها السنوات الماضية عقب حادث تحطم طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء في أواخر أكتوبر من العام 2015″.

وشددت عازر على أن “استدعاء وزير الطيران إلى البرلمان، أصبح أمرًا حتميًا بعد أن أصبحت الأمور تسير بشكل لا يرضي الجميع، بل يضر بمصالح الأمن القومي للبلاد”.

من جهتها، وجهت النائب أنيسة حسونة سؤالًا إلى وزيري الكهرباء والطيران، قائلة: “من المسؤول عن انقطاع التيار الكهربائي في مطار القاهرة، وأين إجراءات السلامة البديلة واستراتيجية مواجهة الأزمات والكوارث، ومن سيعوض مصر الخسائر الفادحة المالية والسياسية، وهل سينتهي الأمر بإجراء تحقيقات ومحاسبة موظف صغير وفقط؟”.

قضية أمن قومي

وأضافت حسونة أن “ما حدث يعد سابقة، حيث انقطع التيار الكهربائي عن مبنى رقم 3 بمطار القاهرة، ومصدره من محطة كهرباء الحلمية، ولم يتم تشغيل المولدات الاحتياطية والتي كان من المقرر تشغيلها على نحو آلي فور انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية وداخلية ما بين ساعتين وثلاث ساعات”.

وأضافت النائب حسونة، أن “مسألة انقطاع الكهرباء عن المطار هي قضية أمن قومي، وتضر بـالسياحة المصرية التي ننادي برجوعها، بل وتضر كثيرا سمعة مصر الدولية، فعلى من تقع مسؤولية ما حدث وهو خطير، ولا بد أن يترتب عليها عقوبات صارمة، ليس فقط لأنها تسقط كل أجهزة الكشف عن الممنوعات والأجهزة وتعرض الأمن للخطر، ولكنها أيضاً تؤثر معنوياً على صورة الدولة الأمنية”.

ووصفت حسونة ما حدث، بأنه “أمر عبثي ناجم عن فشل الإدارة، بشكل يضرب أمن وسياحة مصر فى مقتل”.

تصرفات غير مسؤولة

من جهته، قال النائب محمد المسعود إن “حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، وتأخر رحلات عن الإقلاع دون تحرك سريع لحل الأزمة، تصيب السياحة المصرية في مقتل، وترجع مصر 10 خطوات إلى الخلف”.

ووصف النائب المسعود، في بيان عاجل تقدم به إلى البرلمان، ما حدث بأنه “ضرر للأمن القومي لمصر، وتلاعب بالسياحة المصرية بسبب تصرفات هوجاء وغير مسؤولة، كون الواقعة تتزامن مع زيارة الوفد الروسي إلى مصر”.

لكنه “استبعد تعمد إحداث هذه الأزمة لتشويه صورة مصر”.

واختتم المسعود بيانه متسائلاً: “لم يحدث في أي دولة في العالم انقطاع الكهرباء عن مينائها الجوي. ألا يمتلك مطار القاهرة مولدات كهربائية، لاسيما فى ظل زيادة موازنة الطيران والكهرباء؟ أين تذهب هذه الموازنات إذن؟!”.