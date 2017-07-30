سامح شكري من المنامة: الحوار مع قطر مشروط بتنفيذ المطالب الـ13

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن “استعداد الدول الأربع المقاطعة لقطر مرهون بالتنفيذ الكامل للمطالب الـ13 التي قدمت للدوحة”.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقب اجتماعهم في المنامة، اليوم الأحد، “ليس هناك أي نوع من التفاوض، الحوار مع قطر مشروط بالتنفيذ الكامل للمبادئ والشروط الـ13″.

ويعد اجتماع المنامة هو الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، الذي تمخضت عنه تحذيرات جديدة لقطر بشأن مواصلة دعمها للإرهاب، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن 6 مبادئ تطالب الدوحة الالتزام بها.