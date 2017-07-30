الجيش المصري يحبط عملية تهريب “ضخمة” لمواد متفجرة بالسويس (صور)

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد متفجرة في أحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء.

وقال الرفاعي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، الأحد، إن “عناصر الجيش تمكنوا من إحباط عملية تهريب كبيرة في قناة السويس، حيث تم ضبط عربة نقل عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال”.

وفي بيان صدر في وقت سابق، أوضح المتحدث العسكري المصري، أن “القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التى تستخدمها العناصر المتشددة للاختباء، وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة فضلًا عن أجهزة إلكترونية وكاميرات تصوير وأجهزة اتصال”.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم داعش، وغيّر اسمه لاحقًا إلى تنظيم “ولاية سيناء”.

وأعلن “ولاية سيناء” مسؤوليته عن هجمات طالت عناصر الجيش والشرطة خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات الأمنية.