مذيعة مصرية تفاجئ جمهورها بحملها دون زواج (فيديو)

فاجأت المذيعة دعاء صلاح جمهورها بالظهور ببطن منتفخة في إحدى حلقات برنامج “مع دودي”، على قناة “النهار” رغم عدم زواجها.

وأوضحت المذيعة المصرية أنها ظهرت كمرأة حامل تضامنًا مع السيدات، إذ ستناقش قضية “الأم غير المرتبطة single mother”.

ولفتت دعاء صلاح إلى أن الأم العربية أحيانًا تصبح غير مرتبطة رغمًا عنها نتيجة الطلاق أو وفاة زوجها، وأحيانًا أخرى تختار بإرادتها أن تكون كذلك من خلال بحثها عن رجل تتزوجه من أجل الإنجاب فقط ثم تتركه.

وأضافت: في الدول الأجنبية توجد بنوك للتلقيح ،يمكن للسيدات أن تلجأ إليها في حال رغبتهن المرور بتجربة الأمومة دون أي ارتباط، ولكن لا يتم السماح بها في الدول العربية.