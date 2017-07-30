تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة.. وهذا ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق

كشفت مصادر داخل اللجنة الفنية المشكلة لتقصي الحقائق بشأن انقطاع التيار الكهربائي بـ مطار القاهرة الدولي لمدة ساعتين كاملتين ليل الجمعة لـ”إرم نيوز” تفاصيل الأزمة، التي تسببت بفوضى عارمة بصالات المطار وتأخر إقلاع الرحلات، ومن المقرر تسليم التقرير لجهات التحقيق خلال الساعات القادمة.

كواليس التقرير

وقالت مصادر باللجنة لـ”إرم نيوز” إنها تعكف حاليا على كتابة تقرير مفصل عن كواليس الواقعة بعدما تقصت الحقائق كافة واستمعت إلى مسؤولين وعاملين بالمطار، وتواصلت مع وزارة الكهرباء وجهات ذات علاقة.

انقطاع جزئي أولي

وأشارت المصادر إلى أن انقطاعًا جزئيًا للكهرباء حدث للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي بمبنى الركاب رقم 2، قبل الانقطاع الطويل ليل الجمعة في المبنى رقم 3، تزامن مع وجود وفد روسي، يزور القاهرة للتفتيش على أمن المطارات والتأكد من سلامتها الأمنية والإجرائية، قبل قرار محتمل لموسكو بإعادة تسيير رحلاتها إلى المقاصد المصرية.

موظفون كبار وراء الواقعة

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التحقيقات توصلت إلى أن الواقعتين السابقتين منفذتين بتدبير من 5 موظفين بالمطار، أصدر وزير الطيران المدني شريف فتحي قرارًا بإحالتهم إلى نيابة النزهة لاتهامهم بارتكاب جريمة القطع العمد للكهرباء وتخريب أجهزة التشغيل الاحتياطية بالمطار.

الكهرباء تخلي مسؤوليتها

وأوضحت المصادر أن التقرير الذي أعدته اللجنة، ذكر أن أعضاء باللجنة تواصلوا مع وزارة الكهرباء التي أخلت مسؤوليتها تمامًا عن الواقعة كونها لم ترتكب تقصيرًا في إمداد الشبكة أو جاهزية أجهزة التشغيل الاحتياطية.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي لمراسل “إرم نيوز” إن المعلومات التي توصلت إليها أجهزة التحقيق بمطار القاهرة والنيابة العامة، تفيد بأن مجموعة من العاملين بالمطار، وعددهم 5 موظفين، ارتكبوا جريمتي انقطاع الكهرباء يومي الأربعاء والجمعة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت أن الموظفين الخمسة شكلوا مجموعة لارتكاب أفعال تخريبية أخرى و”افتعال مقصود لأزمات بالمطار تزامنًا مع وجود وفود أجنبية تُجري تفتيشات على أمن المطارات المصرية، بهدف تقويض الإجراءات التي تعكف مصر على تنفيذها لإعادة اكتساب ثقة الوجهات الدولية، لاسيما الروسية والأوروبية”، وفقًا لتقرير اللجنة.

النيابة تتقصى تبعية المجموعة

وأشار المصدر نفسه، وهو المسؤول عن تأمين إحدى الصالات الرئيسة في مطار القاهرة، إلى أنه تمت إحالة الموظفين الخمسة إلى النيابة العامة التي تُباشر التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل بشأن هذه المجموعة، التي تبدو وفق التحقيقات المبدئية، على صلة بأطراف خارج المطار خططت لهذه الواقعة ومعرفة هوية تلك التنظيمات أو الأطراف الخارجية، لافتًا إلى أنه في كل الحالات فإن الموظفين الخمسة سيحاكمون بتهمة ارتكاب جريمة تضر بالأمن القومي المصري.

وشكلّ وزير الطيران المصري، شريف فتحي، لجنة برئاسة رئيس القطاع الهندسي بشركة ميناء القاهرة، هشام كامل، لدراسة الأسباب التي أدت إلى توقف المولدات الاحتياطية للكهرباء عن العمل عقب انقطاع التيار عن مبنى الركاب رقم 3.

تقرير وزارة الكهرباء

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، إن الوزارة رفعت تقريرًا إلى جهات التحقيق والجهات المعنية تبرئ فيه ساحتها من الأزمة، بالنظر إلى أن المهام كافة الموكلة للوزارة والشركات التابعة لها مستوفاة سواء ما يتعلق بشبكات التغذية أو التغذية الاحتياطية.

وأشار حمزة في تصريحات لـ”إرم نيوز” إلى أن أزمة الانقطاع تعود إلى الشبكة الداخلية بمطار القاهرة وهي خارج مسؤولية الوزارة، مبينا أن سلطات المطار ووزارة الطيران توصلت إلى تفاصيل الأزمة لكنّها المسؤولة عن إعلانها.

تجارب طوارئ

وفي إطار الأزمة نفسها وتلاشيًا لتقديرات سلبية في تقرير الوفد الروسي الذي يزور مصر حاليًا، قررت وزارة الطيران إجراء بضع تجارب طارئة، تشمل تجربة طوارئ لإخلاء المبنى الإداري بالمطار، بالإضافة إلى تجارب تتعلق بمسويات الأمان واختبار التيار الكهربائي، وفقًا لمجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضح إسحق في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن مطار القاهرة تجاوز الأزمة الطارئة التي حدثت يوم الجمعة، وأن القضية باتت في يد النيابة التي ستعلن عن تفاصيل الأزمة.

وكان انقطاع في الكهرباء لم تعرف أسبابه بعد، بمبنى الركاب رقم 3، أثار موجة من الجدل؛ ما استدعى وزير الطيران المدني في مصر إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، مطالبًا بتقديم تقرير يكشف أسباب الانقطاع وتعطل المولدات الاحتياطية.